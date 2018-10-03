Malatya Barosu'nda seçime doğru

Seçim çalışmalarını sürdüren Malatya Barosu Başkan Adayı Soner Demirci, geçtiğimiz günlerde Hukukçular Derneği Malatya Şubesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesini ziyaret etti.

Hukukçular Derneği'ni ziyaretinde Malatya Şube Temsilcisi Avukat Oğuzhan Karabay ve Avukat Hilal Akdoğan tarafından karşılanan Baro Başkan Adayı Soner Demirci, burada yaptığı konuşmada, baronun avukatlık meslek örgütleri ile sıkı işbirliği yapması gerektiğine inandığına vurgu yaparak, “Meslektaşlarımızın teveccühü ile seçildiğimiz takdirde Malatya Barosu avukatlık meslek örgütleri ile yakın ilişki kuracaktır. Hukuk alanındaki sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, sendikalar yargının sorunlarının çözümü yolunda barolara yol gösterici olabilir” ifadelerine yer verdi.

Malatya'da ve Türkiye'de varlığı hissedilen, hukukun üstünlüğünün sağlanmasında katkı sunan, sadece avukatların mesleki sorunlarını çözmeye değil, aynı zamanda insan haklarını savunmaya da odaklanan bir baro yönetimi inşa etmeyi hedeflediklerini kaydeden Demirci, bu yolda Hukukçular Derneği'nin desteğine önem verdiğini söyledi.

Hukukçular Derneği Malatya Şube Temsilcisi Avukat Oğuzhan Karabay da konuşmasında, Malatya Barosu Genel Kurulu'na ilişkin seçim sürecinin demokratik bir ortamda işliyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karabay, Başkan Adayı Soner Demirci'nin ziyareti için teşekkür etti.

Hukukçular Derneği yöneticileri Avukat Oğuzhan Karabay ve Hilal Akdağ, ziyaretin anısına Soner Demirci'ye bir plaket sundu.

Malatya Barosu'na kayıtlı avukatlar, avukatlık ve hukuk derneklerinin yanı sıra, hukuk eğitimi ve iletişim hukuku bağlamında avukatlık mesleği ile ilişkisi bulunan İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi'ni ziyaret eden Baro Başkan Adayı Soner Demirci, baro başkanı seçilmesi halinde her iki fakülte ile mesleki gelişim alanında işbirliği programları yürütmeyi hedeflediklerini söyledi.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ziyaretinde, Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hayri Keser ile görüşen ve hukuk eğitiminin güncel sorunları üzerine fikir alış-verişinde bulunan Demirci, “Hukuk fakülteleri baroların dış paydaşlarıdır. Kurumların nitelikli hizmet üretmesi iç ve dış paydaşlarıyla geliştirdiği iletişimle doğrudan ilişkilidir. Bu açıdan iş başına geldiğimiz takdirde İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile verimli bir işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hayri Keser ise, baroların hukuk fakülteleri ile işbirliği ve iletişim halinde olmalarının hukuk fakültesi öğrencileri ve akademisyenler için de fayda üreteceğini belirterek, Baro Başkan Adayı Soner Demirci'ye ziyareti için teşekkür etti ve başarı dileklerini iletti.

Baro Başkan Adayı Soner Demirci, daha sonra İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni ziyaret etti. Burada İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mevlüt Akyol ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nisan ile görüşen Demirci, iletişim fakültelerinde hukuka ilişkin çok sayıda ders okutulduğunu belirterek, “İletişim bilimleri ile hukuk bilimleri arasında yakın bir ilişki bulunuyor. Özellikle teknolojik gelişmeler iletişim ile hukukun iletişim hukuku alanında buluşarak özel bir alan oluşturmasına yol açtı. Bu açıdan değerlendirdiğimizde hukukçular ile iletişimcilerin iletişim halinde olmaları her iki tarafa da mesleki fayda sağlayacaktır. Seçildiğimiz takdirde, hukuk fakültemiz ile olduğu gibi iletişim fakültemiz ile de ortaklaşa programlar ve çalışmalar yapmayı önereceğiz. Böylelikle, Malatya Barosu ile İletişim Fakültesi arasında bir bağ kurarak, her iki kurum için yenilikçi çalışma alanları oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mevlüt Akyol ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nisan da, Malatya'daki kurumların üniversite ve fakülteleri ile işbirliği ve ortak projeler etrafında bir araya gelmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.