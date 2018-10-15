Malatya Barosundan, Elazığ Barosu ile dostluk maçı

Malatya Barosu'nun Sosyal etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen karşılaşmada, Elazığ'da oynanan maçta Malatya Barosu takımı, Elazığ Barosu takımını 5-3 mağlup etti.

Müsabaka öncesi iki takım kaptanı da bir birlerine çiçek verirken, maç esnasında da centilmenlik elden bırakılmadı.

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Malatya Baromuz ile Elazığ Barosu arasında Elazığ'da yapılan maçta baromuz 5-3 galip gelmiştir. Takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.