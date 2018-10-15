İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya Barosundan, Elazığ Barosu ile dostluk maçı

Malatya Barosuna bağlı avukatlar ile Elazığ Barosu avukatlarından oluşan takımların maçında kazanan taraf Malatya Barosu oldu.


Malatya Barosu'nun Sosyal etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen karşılaşmada, Elazığ'da oynanan maçta Malatya Barosu takımı, Elazığ Barosu takımını 5-3 mağlup etti.


Müsabaka öncesi iki takım kaptanı da bir birlerine çiçek verirken, maç esnasında da centilmenlik elden bırakılmadı.


Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Malatya Baromuz ile Elazığ Barosu arasında Elazığ'da yapılan maçta baromuz 5-3 galip gelmiştir. Takımımızı yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.