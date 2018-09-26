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Malatya Barosu'ndan kınama

Malatya Baro Başkanı Av.

Enver Han, geçtiğimiz günlerde darp edilen Malatya Barosu Üyesi Av. Muhammed Afşin Arıkan'a yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.


Baro Başkanı Han, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Meslektaşımız Av. Muhammed Afşin Arıkan'ın 22 Eylül 2018 Cumartesi günü Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderken saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yargının vazgeçilmez unsurlarından biri olan avukatlara yapılan bu saldırılar, yargıya yapılmış demektir. Unutulmamalıdır ki, avukatlar katıldıkları davalara konu uyuşmazlıkların tarafı değildir. Avukatlara, baktıkları dosyalarla özdeşleştirilerek yapılan sözlü, fiili ve silahlı saldırılar asla kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.


Han, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek hukuki sürecin de yakından takipçisi olacaklarını söyledi.

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