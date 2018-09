Malatya Bayanlar Spor Kulübü yeni sezona hazırlanıyor

Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Malatya Bayanlar Spor Kulübü, yeni sezonda da faaliyetine devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kadınlar Ligi'ne katılım başvurusu süresini uzatmasının ardından Malatya Bayanlar Spor Kulübü de lige katılmak için başvurusunu yaptı. Lige katılmak için başvurularını yaptıklarını belirten Malatya Bayanlar Spor Kulübü başkanı Doğan Çelebi, yeni sezona güçlü girmek için çalıştıklarını söyledi. Malatyalı kadınlara her zaman özgür bir ortamda futbol oynama fırsatı sunmak için çabalayacaklarını kaydeden Çelebi, “Yıllardır her defasında ifade etmemize rağmen maalesef hep yanız bırakıldık ve buna rağmen şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Ekonomik anlamda hiçbir zaman destek bulamadık. Onun için lige katılmama kararı almıştık. Fakat kızlarımız kendi aralarında toplanıp gelmişler ve bize yeni sezona girelim dediler. Biz de onların Spor Bilimleri Fakültelerine özgeçmiş ile alınmalarından dolayı bunu kabul ettik. Belki ciddi bir hedefimiz olmayacak ama kızlarımız için onların üniversiteli olması için katılım göstereceğiz. Malatyalı kadınlara her zaman özgür bir ortamda futbol oynama fırsatı sunma çabasında olacağız” diye konuştu.