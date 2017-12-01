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01 Aralık 2017 15:28

Malatya Bayanlarspor Diyarbekirspor’u ağırlayacak

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sezonun ilk maçında sahasında Diyarbekirspor’u ağırlayacak.

Malatya Bayanlarspor Diyarbekirspor’u ağırlayacak

01 Aralık 2017 15:28

Önceki senelerde 3.Lig’de üst üste iki kez Play-Off oynama başarısı gösteren Mavi-Kırmızılılar, bu yıl da 6 takımın bulunduğu grubu ilk ikide tamamlayıp bir üst lige çıkmanın mücadelesini vermeyi planlıyor.


2018 Genç ve Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonalarında mücadele edecek takımlar belli oldu. Buna göre Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün, Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grupta mücadele edeceği öğrenildi. İlk maçını 3 Aralık Pazar günü saat 14.00’de oynayacak olan Bayanlar, Yeşiltepe Stadı’nda Diyarbekirspor’u ağırlayacak.


“Hedefimiz 2. lig”


Yeni sezonda sadece genç kızlar kategorisine başvuruda bulunduklarını paylaşan Malatya Bayanlar Spor Kulüp başkanı Doğan Çelebi, şampiyonalara ilişkin takvim ve müsabaka yapısının Türkiye Futbol Federasyonu internet sayfasından paylaşılmasının ardından, lige daha iyi konsantre olmaya başladıklarını söyledi.


Çelebi, “Pazar günü grupta ilk maçımızı oynayacağız. Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını Mikail Tuluk hocamız eşliğinde sürdürüyoruz. Son iki aylık sürede teknik heyetimiz ve oyuncularımız haftada 4-5 antrenman yaparak lige hazırlandılar. İkinci yarıya yetiştirebilmek adına transfer çalışmalarımız sürüyor. İmkanlarımız doğrultusunda oyuncu transferlerimizi yaparak kadro kalitemizi yükselmek istiyoruz. Dar ekonomik şartlar çerçevesinde en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Takıma destek arayışlarımız hala sürüyor. Yerel yöneticilerimize ve iş adamlarımıza bu anlamda tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Amacımız Malatya’mızı en iyi şekilde farklı mecralarda en iyi şekilde temsil etmek. Bayan futbolcularımızın sergileyecekleri iyi oyunla elde edecekleri başarılı sonuçların Malatya adına güzel bir reklam olacağını düşünüyoruz. Geçen senelerde Play-Off oynayarak önemli bir başarı elde etmiştik, bu yılda grubu ilk iki sırada tamamlayarak, 2. Lig hedefine ulaşmak istiyoruz” İfadelerini kullandı.




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