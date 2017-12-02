Malatya Bulgaristan’da tanıtıldı

Bulgaristan toplantısı sonrası Malatya’da değerlendirmelerde bulunan Birlik Başkanı İhsan Akın, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile bürokratların da katıldığı iş formu toplantısında Malatya’yı temsilen birlik olarak hazır bulunduklarını ifade etti.

Birlik olarak konuklara Malatya kayısısı başta olmak üzere tanıtıcı ikramlarda bulunduklarını dile getiren Akın, “Tarım ve hayvancılık alanında hangi gelişmeler var, bunların araştırmasını da yaptık. Bu görüşmeler neticesinde de İnşallah ileri ki süreçlerde bu ikili ilişkilerimiz devam edecektir” dedi.

Bulgaristan’da gerçekleşen toplantıda 20’ye yakın kurum ve kuruluşlar ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Akın, “Toplantıda yapılan görüşmelerin kağıt üzerinde kalmaması adına burada bizlere büyük görevler düşüyor. Umuyoruz ki iki ülke adına verimli geçen görüşmelerin tarım kemsine faydaları olur” şeklinde konuştu.

Birlik Başkanı Akın, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı. Bulgaristan’ın yağış alan bir bölge olması nedeniyle kuraklık noktasında bir sıkıntılarının olmadığını aktaran Akın, “Yem bitkileri yönünden geniş kapsamlı bitkileri var. Meraları da bizim meralardan daha kaliteli ve ot verimi daha yüksek” ifadelerine yer verdi.

Hayvancılık noktasında Avrupa’da birinci olduklarını ancak nüfus oranına bakıldığında küçükbaş hayvancılığının sayısının az olduğunu ifade eden Akın, “Bu noktada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın destekleri var. Aile işletmelerine biraz daha fazla destek verilirse, kırsaldaki insanların, bayan yetiştiricilerin özellikle ailedeki bayan girişimcilerin desteklenmesi noktasında da bakanlığımızın bir çalışması var. Bizler de talep etmiştik. İnşallah böyle bir çalışma olursa kırsaldaki insanların üretimi daha fazla artıracağını düşünüyoruz. Meralarda iyileştirme çalışması yapılması gerekiyor. Meralarda herhangi bir iyileştirme olmadığı için yeterince de yağış almadığı için sıkıntı yaşanıyor. Ot olmadan et olmaz, et olmadan ot olmaz. Üretimde girdi maliyetini düşürebilmemiz adına meraların ıslah çalışmasının kaliteli bir şekilde yapılması lazım” şeklinde konuştu.

Hali hazırda küçükbaş hayvan üreticilerinin desteklendiğini kaydeden Akın, “Bu destekler artarak devam edecek. Bakanımız ile bu konuda 3 defa görüşme yaptık. Bakanlığımızın küçükbaş hayvancılığa özellikle kuzu desteği, farklı destekler, genç çiftçi desteği, soy kütüğü ile alakalı destekler noktasında birçok çalışması var. Bu çalışmalarda üretici olarak bizlerin de destek olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi..

Bu noktada siyasiler ve yerel yöneticilerin de yetiştiricilere destek olması gerektiğini ifade eden Akın, “Yerel yönetici konusunda hep ifade ediyoruz. Yerel yöneticiler ‘bu arkadaş ne istiyor ne söylüyor’ diye bir düşünmeleri gerekiyor. Çünkü hiçbir şey marketlerde üretilmiyor, sahada üretiliyor. O yüzden her şeyi direk hükumetten ya da bakanlıktan beklememek gerekiyor. Yerel yöneticilerin de otomasyona veya organizasyonlara farklı şeylerde harcadıkları paralarının yüzde birini bizlere destek noktasında vermeleri durumunda bu bizlere yüzde 100 katkı olarak geri dönecektir” diye konuştu.