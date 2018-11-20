Malatya Büyükşehir aday adayı Ali Bakan:

Aday olma sürecinden bahseden Ali Bakan, "Daha önce Malatya Belediye Başkanlığı ile ilgili talepler gelmişti ama ben genç olduğum için onları kabul etmemiştim. En son 2014 yılında Malatyalıların çok sevip saydıkları bir büyüğümüzün bir devlet adamının talebi doğrultusunda aday adayı olmuştum. O gün kısmet olmadı. Fakat Bu döneme geldiğimizde yine bazı talepler geldi. Malatya için yapmak istediklerimiz vardı. Bunları göz ardı edemedik” şeklinde konuştu.

Şehir planlaması ile ilgili düşüncelerinden bahseden Bakan, “Benim imarla ilgili, şehircilikle ilgili, benim şehirlerle ilgili düşüncem şudur. Her şehrin bir kimliği, bir ruhu, bir sesi, tınısı bir rengi vardır. Dolaysıyla biz Malatya'da yaşıyoruz. Malatya da birtakım şehirleşme ile ilgili kentleşme ile ilgili hadiseler yaşanıyor. Eğer Malatya'da mahalli idarelerde bir şeyler yapılacaksa bu Malatya'nın genel planlaması içerisinde olması lazım. Benim en büyük hedefim bir şehirleri nasıl ki çocuklarımızı yetiştirirken Anaokulundan üniversiteye kadar biz bir önümüze süreç koyuyoruz isek, bir hedef koyuyorsak, şehirlerin de böyle bir süreçten geçmesi gerektiğine inanıyorum. Şehirlerin de eğitimden, kültürden, sanattan tam donanımlı olması gerekir. Yani bir büyük adam olunabilmenin olduğu gibi şehirlerin de büyük şehir olmasının vasıfları budur” ifadelerini kullandı.

Şehirlerin 100 yılını düşünmek gerektiğinden bahseden Başkan Adayı Bakan, “Bir çocuk gibi üzerinde olmamız lazım ve yapılacak da en yakın bir şey ile ilgili planlama yapılıyorsa bu şehrin en az 20 yılını yani en yakın zamanda 20 yıllık problemli çözmesi lazım. Şimdi benim çıkış amacım buydu. Acaba Malatya şehrini bir 20 yıllık, bir 50 yıllık ve daha sonraki bir 50 yıla taşıyabilecek bir planlama yapabilir miyiz Toplum bilimciler ya da şehir planlamacıları ne zaman zaman kentimizde misafir ettiğimiz de soruyoruz. Malatya fotoğrafını lütfen çekin imardan ulaşıma, her türlü dinamikleriyle Malatya nasıl bir kent dediğimizde çoğunlukla garip bir şekilde iç içe girmiş bir sıkışıklıktan bahsediyor. Bu karmaşadan, kurtulabilmek adına 20 yılı planlayabilmek 30 yılı planlayabilmek, şurada dursun, günlük yaşantı Malatya da çok da kolay değil. Malatya sadece bu değil, neden değil bizim etrafımızda bir Adıyaman, bir Elazığ, Erzincan ve Sivas var. Hemen sınırdaş olduğumuz dolayısıyla da Malatya da ne yaparsanız bu 4 şehri de etkiliyor. Malatya doğunun batısında batının en doğusunda karayolu ve demiryolu kavşak noktasında olan bir şehir. Bir şehri planlamak istiyorsak, Malatya bildiğiniz gibi doğu batı istikametinde yani uzunlamasına gelişen bir hat üzerinde gelişen bir şehir. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız sıkıntılar var. Bunlar örneğin imarla ilgili söyleyin, trafikle ilgili söyleyin, şehirleşme ile ilgili söyleyelim aday olduğumuzu birkaç kaç dakikalığına bir kenara bırakıp öz eleştiri yapabilmek adına, bir takım şeyler oturuyoruz konuşuyoruz ama çözümü üreten yok” diye konuştu.