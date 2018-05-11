Malatya Büyükşehir Basketbolda Elazığ’ı yendi

Bölgede yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor evinde Elazığ Basketbol Akademi’yi konuk etti. Çekişmeli çeken karşılaşmayı Malatya temsilcisi 67-54 kazandı.

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi (EBBL) 6.Bölgede mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, 6. hafta maçında sahasında Elazığ Basketbol Akademi’yi ağırladı. Ligde play off şansını sürdüren Malatya temsilcisi rakibini 67-54 yendi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğine hızlı başlayan taraf Malatya Büyükşehir Belediyespor ilk çeyreği 23-15 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Elazığ Basketbol Akademi skora ortak olmak istese de Büyükşehir buna izin vermedi ve soyunma odasına 41-28 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte iki takımda sayı üretmekte zorlansa da ev sahibi takım serbest atışlardan elde ettiği sayılarla bu seti 14-13 üstün tamamladı. Son çeyrekte iki takımın sergilediği kıyasıya mücadele izleyenlerden tam puan alsa da taraflar sayı üretmekte zorlandı. Önde olma avantajını elinde bulunduran Malatya Büyükşehir Belediyesi müsabakayı 67-54 kazandı.

Büyükşehir Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 9’a yükseltirken haftayı ikinci sırada tamamladı. Malatya temsilcisi ligin 7. haftasında 13 Mayıs Pazar günü saat 14.00’de Bingöl ekibi Genç YİBO ile deplasmanda karşılaşacak.