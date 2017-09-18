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18 Eylül 2017 17:13

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, “Eğitime gerekli hassasiyeti gösterebilirsek ülkemiz için başarılı bireyler ve fertler yetiştiririz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

18 Eylül 2017 17:13


İlköğretim Haftası nedeniyle, Niyazi Mısri İlkokulu Müdürü Mustafa Cıcık, sınıf öğretmeni İlkay Şahinoğlu, 4. Sınıf öğrencileri Tubanur İpek ve Ahmet Efe Özüyılmaz Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ettiler.


İlköğretim Haftası Münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ettiklerini belirten Okul Müdürü Mustafa Cıcık, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerin öğrencilerimizin ileriye dönük ufkunu açacağına inanıyoruz” dedi.


İlköğretim Haftasının başladığı gün, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Eğitime gerekli hassasiyeti gösterebilirsek ülkemiz için başarılı bireyler ve fertler yetiştiririz. Çocuklarımızın eğitim gördüğü mekanları fiziki olarak iyileştirmeli ve nitelikli eğitim verilmesini sağlamalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın okul dışında da vakit geçirebilecekleri, kültürel, sosyal ve sanatsal alanlar oluşturmaktayız. Çocuklarımızın eğitimlerine katkı sunacak çocuk parkları, sanat merkezleri, semt konakları, çok amaçlı sosyal tesisler, Kernek Külliyesi gibi mekanlarda çocuklarımızın kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri kurslar düzenliyor, eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız okullarında eğitimlerini alırken bu mekânlarda da kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak bu gibi çalışmalara büyük önem veriyoruz. Günümüz teknoloji çağı. Teknolojik gelişmelerden faydalanırken çocuklarımızı sosyal medya ve internet bağımlısı olmaktan korumalıyız. İnternet sadece bilgi amaçlı kullanılmalı. Aksi halde sosyal medya ve internet çocuklarımızı başarıdan, ailesinden ve toplumdan uzaklaştıran bir bağımlılık meydana getirir. Bu konuda ailelere ve öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Malatya’da eğitim seviyesinin her geçen gün artması bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.


Ziyaret sırasında öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a bir buket çiçek hediye ederken, Başkan Çakır da öğrencilere tablet, idarecilere ise kalem seti hediye etti.




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