Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

Burada konuşan Başkan Çakır, öğretmenliğin özel bir meslek olduğunu söyledi.

Mehmet Topsakal Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde görevli öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Çakır, “Öğretmenlik saygın ve özel bir meslek. İnsan yetiştirmek kadar değerli bir şey yok. Ama sizin göreviniz ise onun da bir kademe üstü. Ailelerinin bile bakmakta zorlandığı, eğitilmesi zor çocuklarımıza gönül vererek yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Eğitim almak sadece bir branşta, bir meslekte eğitim almak, başarılar kazanmak demek değil. 15 Temmuzda bunu çok iyi gördük. Adam eğitim almış ama vatan, bayrak sevgisi almamış, topluma, kamuya saygıyı öğrenmemiş, ülke bütünlüğüne önem vermemiş. Demek ki hiç bir şey öğrenmemiş. Biz çocuklarımızı bilim, teknoloji noktasında yetiştirirken, bir yandan da ülkesine, bayrağına, toplumuna sevgi, saygı gibi değerlere de önem vererek yetiştirmeliyiz. O nedenle sizin duruşunuz çok önemli, çocuklarımız sizleri örnek alarak hayat tarzlarını belirlemiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Topsakal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Nayman ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Başkan Çakır, öğretmenlere çeşitli hediyeler verirken, sınıfları da gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi.