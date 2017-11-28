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28 Kasım 2017 17:23

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MHP İl Başkanlığına yeni seçilen Ramazan Bülent Avşar ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

28 Kasım 2017 17:23

Burada konuşan Başkan Çakır, kentin bütün dinamikleriyle işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın Malatya’ya çok güzel hizmetleri var. Yapılan bu hizmetleri MHP olarak yakinen takip etmekteyiz. Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalarda başarılar diliyoruz. Belediye Başkanımız ‘Halka Hizmet, Hakka Hizmet’ düsturu ile sürekli çalışmalar yürütmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hayırlı işlerde her zaman MHP olarak yanında olacağımızı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.


MHP İl Başkanı ve yeni yönetimine başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malatya’ya layık olabilmek için yoğun bir tempo ile çalışmaktayız. Büyükşehir süreci ile Malatya’nın tamamından sorumlu bir hale gelen Belediyemiz hem Malatya merkezin kalkınması hem de kırsala bütün hizmetleri götürme gayretindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel hizmetlerle değerli hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir kent oluşturma adına gayretlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız, Malatya’yı hem sosyal hem de ekonomik olarak daha yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bunun içinde kentin bütün dinamikleri ile işbirliği içerisinde, istişareye açık bir yönetim tarzı yürütüyoruz. Malatya ciddi manada bir yerel büyümeyi yakaladı. Bunu daha ileri noktalara taşımalıyız” ifadelerini kullandı.


Malatya’da huzurun, istikrarın, birlik ve beraberliğin sağlanması adına da bütün siyasi partilere büyük görevler düştüğünü aktaran Çakır, “Bu konuda da MHP’nin bugüne kadar hep devletten, bayraktan yana birçok olayda duruşu ülke için dönüm noktaları olmuştur. Bundan dolayı başta Genel Başkan olmak üzere bu devletçi duruşu tebrik ediyoruz. Yeni göreve gelen İl Başkanımıza da görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.




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