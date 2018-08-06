Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Engelliler Spor Merkezini ziyaret ederek, merkezde bulunan engellilerle sohbet etti.

Burada konuşan Polat, “Engelli kardeşlerimizin burada yapmış oldukları spor faaliyetleri hepimizi fazlasıyla mutlu ve memnun etmekte. Malatya’yı engelsiz bir şehir yapma yolunda devralmış olduğumuz bayrağı daha ilerilere taşıma gayretindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Özalper mahallesinde bulunan parkımızı Downsendromlu ve Otizmli çocuklarımız için tahsisi daha önceden yapılmıştı. Bu parkımızı Downsendromlu ve Otizmli çocuklarımıza kazandırmak için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Ayrıca Yeşiltepe Bölgemizde Engelsiz Yaşam Merkezinde birinci etap çalışmalarımızda sona yaklaştık. İnşallah bu alanları en kısa süre içerisinde engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Engelli kardeşlerimizin yüzlerindeki mutluluk ve sevinç ifadesi yapmış olduğumuz hizmetlerin yerine ulaştığının en doğru göstergesidir. Engelli kardeşlerimiz için bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı önceki başkanımız, milletvekilimiz Ahmet Çakır’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’da engelliler için büyük hizmet ve yatırımların yapıldığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Engelliler için yapılan hizmetlere bakıldığı zaman Malatya Türkiye’de önde gelen illerden biri durumunda. Büyükşehir Belediyemizin devam eden projelerinin tamamlanmasının ardından Malaya’nın Türkiye’de örnek gösterilecek bir il konumuna geleceğine inanıyorum. Ayrıca yapılan bu hizmetlerin işlevselliği çok önemli. Bugün burada 200’ün üzerinde engelli sporcu kardeşimiz faydalanıyor. Buradaki sporcu kardeşlerimizin uluslararası müsabakalarda derece elde etmeleri bizleri gururlandırmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz her noktada engellilere ulaşıyor, engelliler ile toplum arasında engelleri kaldırmak adına güzel projelere imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat merkezdeki engelliler ile yakından ilgilenerek sohbet etti. Ayrıca Milletvekili Çakır ve Başkan Polat Bilek Güreşi Avrupa 3.’sü Muhammet Sefa Bakan ile bilek güreşi yaptı.