Malatya Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi için ilk adımı attı.

Eski İnönü stadyumu ve Atatürk kapalı spor salonunun yıkımına başlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, eski stadyum ve kapalı spor salonunun bulunduğu 40 bin metrekarelik alanı Malatya'ya kazandırıyor. İçerisinde yediden yetmişe her insanın hoşça vakit geçireceği yaşam alanlarının oluşturulacağı Millet Bahçesi için İnönü Stadyumunda bir tören düzenlendi. Törene AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, TOKİ Emlak Dairesi Başkanı Dursun Baştürk, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, şirket genel müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, stk temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan TOKİ Emlak Dairesi Başkanı Dursun Baştürk, ilk defa bir yıkım programına katıldığını belirterek, “Yıkımı yapılacak bu stadyumumuzun yerine mutlu olacağımız, gurur duyacağımız Millet Bahçeleri yapılacak. Malatya'ya TOKİ tarafından yapılan stadyum Türkiye'nin ilklerindendir. Malatya'nın böyle güzel ve özel önceliği var. 40 bin metrekarelik alan Milletimize yakışır hale gelecek” ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesi için ilk kazmayı vurduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'mıza bir hediyesidir. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Malatya'mızı geleceğe hazırlamak için mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu stadyumda tüm Malatyalıların hatıraları var. Yeni stadyumun yapılmasıyla birlikte TOKİ'nin buraya alış veriş merkezi yapma planı vardı. Cumhurbaşkanımızın istek ve arzusu bizimde taleplerimiz sonucunda bu güzel hatıralar burada yaşanmaya devam edecek. Yüzme havuzumuzu koruyacağız. Havuzumuzun güçlendirilmesi için gerekli olan her şeyi yapacağız. Yine bölgemize hizmet edecek yeni bir kapalı spor salonu için de çalışmalar yapıyoruz. Millet Bahçesi 112 acil eylem planımız içinde olan projelerden biriydi. Bu sözümüzü yerine getirmenin de gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından il protokolü butonların başına geçerek, Millet Bahçesi için start verdiler.