Malatya Büyükşehir Belediyesinden enerji atağı

Bugüne kadar Çöpgaz Elektrik Santrali, Malatya Entegre Çevre Projesi ve Güneş Enerji Santralleri ile enerji üretimi yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, mevcut içmesuyu şebekesi üzerine kuracağı Hidroelektrik Santrali (HES) ile enerji üretimini artırıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Malatya HES projesi ile Malatya sınırları dâhilinde Gündüzbey su kaynağından (Kaptaj) başlayan içme suyu hattının üzerine 2 adet Hidroelektrik santrali kurulması hedefleniyor. Kuyuönü depoları mevkiinde kurulması hedeflenen 2 adet santral binasında toplam 3.5 MW kapasite ile yıllık ortalama 22.025 GW/h (Gigawat saat) enerji üretimi amaçlanıyor. İhale aşamasındaki ilk Hidroelektrik santralinin gücü 2.24 MW olup yıllık 17.92 GW/h enerji üretimi hedeflenmekte. Proje ihalesinin yapılması ve yürütülmesi işi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile MOTAŞ’a devredildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi gerek mevcut santraller ve gerekse proje aşamasında olan yatırımların hayata geçirilmesi ile birlikte Malatya’nın, yenilenebilir enerji alanında Türkiye’de sayılı bir yere sahip olacağı belirtildi.