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28 Aralık 2016 10:59

Malatya Büyükşehir Belediyesinden Yeni Anayasa Sempozyumu

Malatya Büyükşehir Belediyesinden Yeni Anayasa Sempozyumu

28 Aralık 2016 10:59

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin siyasi, sosyolojik, tarihi ve hukuki açılardan ele alınacağı “Gençlerin Gözüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu” konulu ulusal bir sempozyum düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, 3-4 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyuma katılmak üzere, farklı disiplinlerden bilim insanları, uzmanlar ve yazarlar bir araya gelecek. Ayrıca 81 vilayetten 500 gencin katılımı ile cumhurbaşkanlığı sistemi tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.
5 oturum olarak planlanan sempozyumda, “Yeni Anayasa ile Yasama, Yürütme, Yargı Yapısı ve İşleyişi”, “Yeni Türkiye Modeli ve Siyasal Sistem Kazanımları”, “Türkiye’de Sistemin Reformuna İlişkin Tartışmalar ve Türkiye’de Niçin Yönetim Sistemi Değişikliğine İhtiyaç Var?”, “Uluslararası İlişkiler Açısından Anayasal Değişimin Önemi”, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi Uygulamaları ve Azerbaycan Örneği” başlıklarının ele alınacağı bildirildi.
Düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenlerin Malatya Büyükşehir Belediyesinin www.malatya.bel.tr isimli WEB sayfasında yer alan ‘Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu’ linkine tıklayarak içerikte yer alan Ön Kayıt Formunu doldurup 23 Ocak 2017 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından ön başvurular alındıktan sonra Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından 31 Ocak 2017 tarihine kadar değerlendirilerek, katılıma hak kazananlara önceden haber verilecek.



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