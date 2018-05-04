Malatya Büyükşehir Belediyesinin yeni Başkanı Hacı Uğur Polat oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesiyle boşalan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçim yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün olağanüstü toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.30’da Belediye Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tek maddelik gündem maddesiyle toplanan Büyükşehir Meclisi, verilen teklifle tek aday olan Hacı Uğur Polat’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gizli oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda Hacı Uğur Polat 40 oyla Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı seçildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sırasında Belediye Başkan Vekili Hasan Göğüs yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti. Göğüs, “9 yıl boyunca Malatyamıza emekleri geçen ve büyük bir özveriyle Malatya’nın geleceği için enerjisini harcayarak altyapıda, üstyapıda büyük yatırımlara imza atan, geleceğe yönelik ulaşım ağları, imar uygulamaları, rekreasyon alanları, eğitim, sosyal, kültürel alanlarındaki atılımlarının yanı sıra burada saymakla bitmeyecek bu hizmetleri ile şehrimizin yaşanabilir bir şehir olmasını sağlayan sayın Ahmet Çakır Bey’e şahsım ve meclisimiz adına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Polat’ın teşekkür konuşması

Yapılan oylamada Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Hacı Uğur Polat bir teşekkür konuşması yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisinin kendisini seçmesinden dolayı teşekkür eden ve Malatya ile ilçelere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Polat, “İnşallah bundan sonraki süreçte Başkanlarımız ve Meclis Üyelerimizle birlikte Malatyamıza daha çok nasıl hizmet ederiz bunun gayreti içerisinde olacağız. Merkez ilçelerimiz başta olmak üzere bütün ilçelerimize gece-gündüz demeden dava aşkıyla hizmete devam edeceğiz. 5 yıl Malatya Belediye Başkanlığı 4 yıl da Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapan Ahmet Çakır başkanımıza da Malatya’mıza yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz en önemli nokta. Eğer biz bir olursak, beraber olursak şehrimizin bayrağını çok daha yücelere, ileri noktalara taşırız. Bundan sonra da her daim birlik ve beraberliğimizi koruyarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben tekrar yüce meclisimize teşekkür ediyorum. Rabbim gücümüzü ve kuvvetimizi artırsın. Malatyamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Görevi devraldı

Meclis toplantısının ardından Başkanlık Makamına geçen Hacı Uğur Polat, burada görevi Başkan Vekili Hasan Göğüs’ten devraldı. 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden 3 Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesinin yerine yeni üyeler atandı. Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Ramazan Acar, Nevzat Aslan ve Hilal Acı’nın yerine, Şahin Doğan, Abdurrahman Kızıl ile Ramazan Yakıcı atandı.

Malatya Belediyeler Birliği ve KAYHİB Başkalığı için seçim yapıldı

Malatya Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAYHİB) Başkanlığı seçimleri de yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda Malatya Belediyeler Birliği ile KAYHİB Başkanlığına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat seçildi.