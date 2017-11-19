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19 Kasım 2017 15:03

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 3-0 mağlup oldu

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı deplasmanda karşılaştığı Payas Belediye 2011 takımına 3-0 mağlup oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 3-0 mağlup oldu

19 Kasım 2017 15:03


Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını sürdürerek, deplasmanda İskenderun takımı Payas Belediye 2011’e 3-0 mağlup oldu.


Ev sahibi takım karşısında etkisiz bir oyun sergileyen Malatya ekibi, rakibinden set alamadı.


Müsabaka 25-15, 25-19, 25-16’’lık setlerle tamamlandı.


Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, kötü oynayarak kaybettiklerini söyledi. Takım olarak maç genelinde kötü bir performans sergilediklerini kaydeden Çatar, “Geçen haftadan sonra bu hafta yenildik. Bu kötü gidişata dur dememiz gerekiyor. Aldığımız yenilgiden dolayı üzgünüz” dedi.




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