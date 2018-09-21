Malatya-Çelikhan yolunda kaza: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, S.K. (34) yönetimindeki 02 BD 672 plakalı otomobil henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı Malatya-Çelikhan Karayolu Günzdüzbey çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü S.K. itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerine gelen 112 ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.