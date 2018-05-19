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19 Mayıs 2018 12:40

Malatya CHP ’den Atatürk 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında CHP Malatya İl teşkilatı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Malatya CHP ’den Atatürk 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs 2018 12:40


Anıt önündeki tören İl Başkanı Enver Kiraz’ın çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, başta gençler olmak üzere tüm halkın bayramını kutladığını belirterek, "Tabii 19 Mayıs, savaşlardan bitap düşmüş, yorgun düşmüş, kuşatılmış bir ülkenin kendi bağımsızlığını kurduğu gün. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesinin elden ele, gönülden gönüle, bütün Anadolu’da dolaşarak bağımsızlığımızın ilan edildiği çok önemli, çok anlamlı bir gün. Bugün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günü. Dolayısıyla Atatürk’ün doğum gününü de bir kez daha kutluyoruz" diye konuştu.


24 Haziran gibi önemli bir seçim sürecini de hatırlatan Kiraz, “Gençliğin yeniden bu ülkeyi aslında huzursuzluktan, mutsuzluktan, yoksulluktan dibe vurmuş ekonomiden kurtarması gerekiyor. Bu anlamda gençlerimizi bu seçimde sandığa davet ederek bu kurtuluşu sağlamalarını rica ediyoruz ve bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Törene, CHP’li İlçe başkanları yanı sıra il teşkilatı ve çok sayıda partili de katıldı.




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