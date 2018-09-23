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Malatya derbisinin kazananı Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 1.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 1. haftasında Pütürge Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan Malatya derbisini Yeşilyurt Belediyespor 1-0 kazandı.


Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile ilk kez BAL'da mücadele eden Pütürge Belediyespor'un maçını 3 bin dolayında Malatyalı futbolsever izledi.


90 dakikalık bölümü büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı 78. dakikada Cemre Atmaca'nın ayağından bulduğu golle Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0 kazandı.


Evsahibi Pütürge Belediyespor müsabakaya Volkan, Cem, Enes, Garip, Chırıstıan, Abdullah, Yusuf, Mustafa Aslan, Hacı Mehmet, Mustafa on biriyle çıkarken, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise Gökhan Zirekli, İbrahim Tokay, Yunus Emre, Erhan Gözetlik, Deniz Işık, Mehmet Güler, Vedat Taşdemir, Adem Şahin, Khayyum, Engin Yıldız ve Mert Ali Turgut kadrosuyla çıktı.


Rakibi karşısında daha etkili olan taraf Malatya Yeşilyurt Belediyespor birçok net gol pozisyonunda kaleci Volkan'ı geçemezken, skoru tayin eden isim ise oyuna sonradan giren tecrübeli golcü Cemre Atmaca oldu.


78. dakikada İbrahim Tokay'ın güzel bir pasla gördüğü Cemre Atmaca topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu tayin etti.


Sezona 3 puanla başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da maç sonrası büyük sevinç yaşanırken, iki takım teknik heyeti ve futbolcuları arasındaki dostluk görüntüleri de maçı izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin ikinci haftasında sahasında Gaziantep Araban Belediyespor ile, Pütürge Belediyespor ise Ankas İstiklalspor karşı karşıya gelecek.

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