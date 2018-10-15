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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anlamlı etkinlik

Malatya’da ’Dünya Palyatif Bakım Günü’ etkinlikleri kapsamında 31 tane çam fidanı dikildi.

Malatya'da 'Dünya Palyatif Bakım Günü' etkinlikleri kapsamında 31 tane çam fidanı dikildi.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Ekim 'Dünya Palyatif Bakım Günü' etkinlikleri kapsamında hastanede tedavi gördüğü esnada hayatını kaybeden 18 hasta ile halen tedavisi süren 13 hasta anısına 31 tane çam fidanı dikildi.Dikilen çam fidanlarının yanına üzerinde hastanede tedavi gördüğü esnada hayatını kaybedenler ile halen tedavi süren kişilerin isimleri bulunan 31 tane levha konuldu.


Hastane kampüsünde gerçekleştirilen etkinlik hakkında açıklamada bulunan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş, " 14 Ekim 'Dünya Palyatif Bakım Günü' münasebetiyle bugünü anlamlandırmak için servisimizde yatan hastalar ve yakınlarını kaybetmiş hastalar adına hastane kampüsümüzde bir anı olması için ağaç dikim programı düzenledik.Palyatif bakım; şifa umudu kalmayan bu anlamda psikolojik,ağrısı olan hastaların yaşam kalitelerini arttırmak son dönemlerini daha kaliteli geçirmeleri için hizmet verdiğimiz servisimiz."dedi


Etkinliği değerlendiren hasta yakınlarından Gülen Aksoy ise," Palyatif servisinde yaklaşık olarak 5-6 aydır tedavi gören Fatma Yavuz'un kızıyım.Tedavi sürecinde bizleri hiç yalnız bırakmadılar.Palyatif ailesine etkinlik için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu

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