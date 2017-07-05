Malatya Film Platformu başvuruları başladı

si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivalinde ilki gerçekleştirilecek olan Malatya Film Platformuna başvurular bugün başladı.

Üretim aşamasındaki projelerin senaryo geliştirme ve yapım öncesi desteklenmesi ve sektör aktörlerinin katılımıyla güncel ortak yapım olanaklarının tartışılmasını amaçlayan Malatya Film Platformu, 11-15 Kasım 2017 tarihlerinde 7. Malatya Uluslararası Film Festivali çatısı altında yapılacak.

Malatya Film Platformu’na başvuran projeler arasından seçilecek iki ayrı kategoriden 10 proje, Malatya Yapım Geliştirme’de finale kalacak.

Bu yıl 7. Malatya Uluslararası Film Festivali çatısı altında, yapım öncesi projelere destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme ve sunma imkanı sağlayacak Malatya Film Platformu, uluslararası festival marketleri ile ilgili eğitimleriyle de sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor. Uluslararası yapım ortaklıkları kurulmasında gerekli eğitimleri sunmak ve uluslararası ortak yapım merkezlerinden biri haline gelmek amacıyla ilk kez düzenlenen Malatya Yapım Geliştirme’de jüri tarafından, finale kalan 10 film arasından seçilen iki projeye ise destek ödülü verilecek.

Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü

1970’li yıllardan itibaren Arzu Film çatısı altında imza attığı yapımlarla aile olgusunu öne çıkaran ve bu filmlerle bir döneme damgasını vuran Ertem Eğilmez’in aile filmlerinden ilham alınarak, bu yıldan itibaren, Malatya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri tarafından seçilen ve ana teması aile olan uzun metraj bir projeye Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü verilecek.

Toplumsal eleştirilerin yanı sıra, aile bireylerinin tüm zorluklara karşı kenetlendiği, birlik ve dayanışma duygusunun öne çıktığı filmlerinde dramla güldürüyü buluşturan, ustalıklı hikayeleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Ertem Eğilmez’in bugün de aynı ilgiyle karşılanan filmlerinin izinde, ‘Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü’ne sahip olmak için başvuran projelerin ana temalarının da “aile” olması bekleniyor.

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde açıklanacak olan Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü almaya hak kazanan proje, 100 bin 000 TL para ödülünün sahibi olacak.

TRT Yapım Destek Ödülü

7. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıldan itibaren, Malatya Yapım Geliştirme kapsamında, tema sınırlaması olmaksızın, jüri tarafından seçilen bir projeye TRT Yapım Destek Ödülü vermeye hazırlanıyor.

Serbest konulu film yapım desteğine dair ayrıntılar önümüzdeki günlerde festival yönetimi tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Malatya Yapım Geliştirme’ye katılmak isteyen yapımcılar resmi başvurularını, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin “malatyafilmfest.org.tr” adresinde yer alan Malatya Film Platformu sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak, en geç 1 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapabilecekler.

Ana kategorilere ait yarışma yönetmelikleri ve başvuru formlarına malatyafilmfest.org.tr adresinden ulaşılabilecek.