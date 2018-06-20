’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan Malatya Film Platformu başvuruları başladı.

Üretim aşamasındaki projelerin senaryo geliştirme ve yapım öncesi desteklenmesi ve sektör aktörlerinin katılımıyla güncel ortak yapım olanaklarının tartışılmasını amaçlayan Malatya Film Platformu 11-15 Kasım 2018 tarihleri arasında 8. Malatya Uluslararası Film Festivaliçatısı altında 2. kez gerçekleştirilecek.

Jüri ve finalistlerinin ekim ayında düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı Malatya Film Platformu’na başvurular 31 Ağustos 2018 günü, mesai bitimine kadar devam edecek. Başvuran projeler arasından seçilecek 3 ayrı kategoriden projeler, Malatya Yapım Geliştirme’de finale kalacak.

Bu yıl 8. Malatya Uluslararası Film Festivali çatısı altında, yapım öncesi projelere destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma imkânı sağlayacak 2. Malatya Film Platformu, uluslararası festival marketleri ile ilgili eğitimleriyle de sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası yapım ortaklıkları kurulmasında gerekli eğitimleri sunmak ve uluslararası ortak yapım merkezlerinden biri haline gelmek amacıyla ikinci kez düzenlenen Malatya Yapım Geliştirme’de finale kalan projelerin yönetmen ve yapımcıları, alanında uzman isimlerle 4 gün boyunca projelerini geliştirme, sunum ve ortak yapım konularında çalışacak. Çalışma sonrasında jüri tarafından aralarından seçilecek ikisi uzun, üçü kısa metraj olmak üzere toplam 5 projeye destek ödülü verilecek. Malatya Film Platformu kapsamında verilecek yapım desteği kategorileri ise şöyle:

Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü

1970’li yıllardan itibaren Arzu Filmçatısı altında imza attığı yapımlarla aile olgusunu öne çıkaran ve bu filmlerle bir döneme damgasını vuranErtem Eğilmez’in aile filmlerinden ilham alınarak, geçen yıldan itibaren, Malatya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri tarafından seçilen ve ana teması aile olan uzun metraj bir projeye Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülüverilmeye başlandı. Bu yıl da 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde açıklanacak olan Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü almaya hak kazanan proje, 100 Bin TL para ödülünün sahibi olacak.

TRT Ön Alım Destek Ödülü

8. Malatya Uluslararası Film Festivali Malatya Yapım Geliştirme kapsamında tema sınırlaması olmaksızın başvuran ve platforma katılma hakkı kazanan projeler arasından jüri tarafından seçilen bir projeye de TRT Ön Alım Destek Ödülü verilecek.

TRT Kısa Film Yapım Destek Ödülü

Ulusal kısa metraj kategorisindeki filmleri desteklemek amacıyla bu sene ilk defa gerçekleştirilecek TRT Kısa Film Yapım Desteği, 3 ayrı projeye 10’ar bin TL doğrudan yapım desteği sağlarken, diğer yandan da proje aşamasındaki filmlerin yapımcı ve yönetmenlerinin kendi filmleri üzerinde uzmanlarla çalışma ve yapacakları sunum sonrası projelerine destek bulmalarını hedefliyor.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda deneyimli sinemacının katılarak tecrübelerini paylaşacağı Malatya Film Platformu, çeşitli söyleşi, workshop ve etkinliklerle de dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sinemacıların buluşmasına ev sahipliği yapacak. Malatya Yapım Geliştirme ve ana kategorilere ait yarısma yonetmelikleri ve basvuru formlarına malatyafilmfest.org.tr adresinden ulasılabilecek.