Malatya Girişim Grubu iftar yemeği verdi

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı Malatya Müftüsü Ümit Çimen yemek duasının ardından sona erdi. Vaktin girmesi ile dualarla iftar edildi. Yenilen yemeklerin ardından konuşan Malatya Müftüsü Ümit Çimen, Ramazan deyince bütün sular duruyor, akla hemen sevgi geliyor, muhabbet geliyor, barış geliyor paylaşmak geliyor. Bizim toplum olarak daha çok birleşmeye, daha çok birlikte olmaya birbirimizi daha çok sevmeye ihtiyacımız var Ramazan ayıda inşallah buna vesile olur” dedi

Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Başdemir, grubun Malatya için çok önemli yatırımlara imza attığını belirterek, "Malatya Girişim Grubu işe başladığından beri hep şuna dikkat etti. Hiçbir zaman tribünlere oynamadı, Malatya’nın ihtiyacı ne ise, Malatyalıların ne ihtiyacı varsa onu hep önceledi ve öne aldı ve aynı şekilde devam ediyoruz ortaklarımızla birlikte Malatya’da güzel işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Bazı siyası ve ekonomi sıkıntılara da dikkat çeken Başdemir, "Ben şuna inanıyorum Türkiye büyük bir ülke ve bunların hepsini aşabilecek bir güçte inşallah hepsine aşacağız buna inandığımız için hiç yatırımlarımızı durdurmadık dikkat ederseniz yatırımlarımız devam ediyor. Yaptığımız AVM gerçekte Malatyalıların en güzel bir eseri oldu, Avrupa’da yılın AVM’ si seçildi “ şeklinde konuştu.

Düzenlenen iftar yemeğine Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Orhan Usta, İl Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Ersan Grup Yönetim kurulu Başkan yardımcısı Mehmet Erdoğan, Malatya Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Girişim Grubu ortakları, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.