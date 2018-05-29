Malatya girişim grubundan basın mensuplarına iftar

Double Tree By Hilton Otel de düzenlenen İftar yemeği öncesi konuşan Double Tree by Hilton Malatya Genel Müdürü Abdurrahman Toprak, otelin dördüncü yılını bitirdiğini belirterek, "Malatya Girişim Gurubu temsilcilerinden Mehmet Kavuk’a da böyle bir yatırımı Malatya’ya kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarım adına da teşekkürlerimi yineliyorum. Gerçekten bu bölgede ki en güzel oteli buraya kazandırdılar. Bu vesile ile de bütün İslam Aleminin Ramazanını ve gelecek olan bayramlarını kutluyorum” diye konuştu. Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kavuk, ise. basın camiasının iftar programına teşriflerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Programa, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kavuk, Otel Genel Müdürü Abdurrahman Toprak ile Malatya’da yayın yapan gazete, dergi televizyon ve internet haber temsilcileri ile çalışanları katıldı.