Malatya Girişim Grubu’ndan iftar yemeği

İftar programında bir konuşma yapan Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Başdemir, iftar programına katılanlara teşekkür ederek, "Allah’a hamd ediyorum ki geçen yıl bu zamanda, bu rahmet mevsiminde bir araya gelip iftarımızı açmıştık ve bu gün de Allah bunu nasip etti. İnşallah geleneksel hale getirdiğimiz iftar programda gelecek sene Ramazan ayında tekrar bir araya geliriz” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının önemine dikkat çeken Başdemir, yaklaşan Kadir Gecesini de kutladı.

Düzenlenen iftar yemeğine, Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Başdemir, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı.