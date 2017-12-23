Malatya Girişim Gurubu’ndan kente yeni yatırım

MalatyaLife adı ile hayata geçirilecek olan yeni yaşam merkezinin tanıtımı ve lansmanı gerçekleştirildi. Programa Malatya Valisi Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Girişim Gurubu Başkan yardımcısı Adnan Baştürk, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baştürk, Malatya’nın kalbinde yeni bir yaşam tarzı sloganı ile böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Malatya Girişim Gurubu olarak Allah’a çok şükür bugün Malatya’mıza yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Girişim Gurubu, ilk kurulduğu günden itibaren Malatya’da ilklerin öncüsü oldu. Bunu hep Malatya’mıza güzel eserler kazandırmanın, hedefini ortaya koyduk. 12 yıldan beri bu aşkla, bu heyecanla çalışıyor, burada çok değerli 33 tane ortağımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Girişim Gurubu ortaklarının 12 yıldır her projeye destek sunduğunu kaydeden Baştürk, “İşte bugün de Malatya’mıza 200 milyon TL değerinde dev bir yatırımı sizlerle birlikte başlatıyoruz. İstanbul’da ne varsa, İzmir’de ne varsa Malatya’da da onlar olacak. Çünkü Malatyalılar’ında hakkı güzel yerde yaşamak en iyi standartlarda ki evlerde hayatlarını sürdürmek. Allah’a çok şükür Türkiye zenginleşiyor, Türkiye büyüyor, Malatya Girişim Gurubu olarak güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısında daha sonra söz alan Malatya Valisi Ali Kaban ise Malatya’ya değer katacak tüm çalışmaları tebrik ettiklerini belirterek, “Bu anlamda gerçekten 33 işadamı, emektar insanları kutlamak istiyorum. Çok karlı gözükür ama biraz önce Adnan Bey’in ifade ettiği, gibi henüz kar edememişler. İnşallah bu projeyle kar etmek de birazdan üyeleri arasında para dağıtmaları kısmet olur diyorum, temenni ediyorum. Malatya’mız için yapılacak tüm bu gayretler ileriye gidebilmek için büyük önem arz ediyor. ” diye konuştu.

Yapılacak yeni yaşam merkezinin tanıtımının ardından Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından dua yapıldı.