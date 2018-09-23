Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Aşure etkinliği

Hacı Bektaş'ı Veli vakfında 5 Bin Kişiye aşure dağıtıldı.

Vakfın Genel Merkezi'nde düzenlenen Aşure Günü etkinliğine Malatya büyük Şehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP )Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya il Müftüsü Ümit Çimen, İnönü üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay Cem vakfı Şube Başkanı Eşref Doğan Malatya il Emniyet Müdür Dr. Ömer Ural ve sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programının açılış konuşmasını yapan Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli İnsanlık tarihinde eşi ve emsali ender görülmüş yüce insanlar, umut deliklerinin tıkandığı çare kapılarının kapandığı adaletin merhametin, insafın güzelliklerin dostluk ve hoş görün tamamen kaybolup yerine katliamların kan ve gözyaşların arındığı sürelerde Allah dostların olduğunu söyledi.

Meşeli, “Toprak nasıl suya muhtaç ise, aşuk maşuka, gül bülbüle, bizlerde yaratıcı ilahi kudretin affı kudretine ve Peygamberler sultanını Hz. Muhammed (A.S.) ve onun ehli beytinin şefaatine muhtacız. Şuan da karmakarışık olan ve terör nedeniyle gözyaşlarının döküldüğü bu günlerde, milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır” dedi.

Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an tilavetinde bulundu.

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, “ Ders alınsaydı tarih tekerrür etmezdi bir bakıyoruz ki İslam Aleminde tarih tekerrür ediyor. O zaman şu geliyor biz Kerbela Olayını yeteri kadar tanıdık mı? Kerbela olayı bir necibedir. Kerbela olayı ile beraber Cenabı Hakk'ın İslam aleminin üzerine olan rahmet pınarı kapanmıştır. Bu rahmet pınarının tekrar açılması için tüm İslam aleminin kitlesel bir tövbeye ihtiyacı vardır. O kitlesel tövbeyi yapabilsek her halde cenabı Allah da kapatmış olduğu rahmet pınarını açacaktır” şeklinde konuştu.

Malatya il müftüsü Ümit Çimen ise, "Sevgili peygamberimizin benim parçam dediği onu seven beni sevmiştir onu yüzünde beni üzmüştür dediği, kaderi Fatma annemize selam olsun, rahmet olsun Dünya ve ahret kardeşim dediği, o Allah ve resulünü sever Allah ve resulünde onu sever diye haber verdiği, Hz Ali efendimize selam olsun rahmet olsun benim ciğer parelerim cennet çiçeklerim diye kokladığı sevgili peygamberimizin omuzlarında büyüttüğü bize emanet ettiği torunları. Hz Hüseyin ve Hz Hasan selam olsun Rahmet olsun" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, "Malatya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı tarafından aşure etkinliğinde bir araya geldik, rabbimden birliğimizi ve beraberliğimizi daim etmesini niyaz etmesini diliyorum bir ker bela günü peygamberin ciğer paresinin şehit eden bir anlayış elbette İslam'la kuranla hiçbir şeklinde ilişkinlendirilemez. Böyle bir zalimliği ne Sünniler nede Aleviler yanında olabiliriz nede savuna biliriz. Bu yüzdendir 'ki sürekli ifade ettiğim gibi, Müslümanların hiçbir çocuğunun ismi yezit olduğunu göremezsiniz. Kimse çocuğunun ismine yezit demez ama herkes çocukların ismine Ali Hasan Ömer Fatma der. Bu bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir, bizler bu topraklarda bir ve beraber olduğumuzu sürece kimse bizi yıkmaz" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Kerbela olayı saltanata karşı bir dik duruştur. Kıyam etmiştir rükû etmemiştir, başkaldırmıştır. Hz. Muhammedin torunu da olsanız yüce itibara kıyam etmezseniz yine özgür değilsiniz. Tarihimizde de saltanat için yeri gelmiş kardeşlerini yeri gelmiş çocuklarını öldürmüş. Tabi Kerbela'yı Allah bir daha göstermesin Müslüman Müslümana öldürmesin. Binlerce yıldan beri ülkemizin üzerinde oynana oyunları 15 Temmuz günü milletimizin sağduyusu sayesinde bertaraf etmiştir. Bundan bizim bir olup diri olup iri olduğumuz müddetçe hiçbir güç bizi bozamaz. Hele hele vatanı uğruna canını feda etmiş milletin torunlarıyız, ki bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Cenabı Allah Kerbela'yı yaşatmasın 15 Temmuz'da olduğu gibi zaferle çıktığımız o gün gibi birliğimiz beraberliğimizi daim kılsın şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. ifadelerini kulandı.

Yapılan konuşma sonrası vakfın semah ekibi semah gösterisi yaptı.