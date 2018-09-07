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07 Eylül 2018 16:11

Malatya havayolu istatistikleri açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ağustos Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Malatya’da geçtiğimiz ay toplam 83 bin 29 kişi uçuşu gerçekleşti.

Malatya havayolu istatistikleri açıklandı

07 Eylül 2018 16:11


Yapılan açıklamada, Ağustos ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 80 bin 459 olurken dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41 artışla 2 bin 570 oldu. Toplamda 83 bin 29 yolcu trafiğinin yaşandığı Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 585 olarak açıklandı.


Dış hatlar uçak trafiğinin ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 28 olmak üzere, toplam uçak trafiğinin 613’e ulaştığı açıklandı. 2018 yılı Ağustos ayında Malatya Havalimanı yük trafiği ise toplamda yüzde 4 artışla 886 ton olarak gerçekleşti.


DHMİ tarafından açıklanan istatistik verilere göre 2018 yılının ilk 8 ayı uçuş trafiği de belirlendi. Malatya Havalimanı’ndan, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 607 bin 782 yolcu hizmet alırken hizmet verilen toplam uçak trafiği sayısının ise 4 bin 666 olduğu açıklandı. Yine 8 aylık süre zarfında yük trafiği ise yüzde 2 artışla 5 bin 54 tona ulaştı.




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