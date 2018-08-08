Malatya için birliktelik vurgusu

Ziyarette Fendoğlu ve Çınar, Malatya için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Fendoğlu’na ziyarette MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı eşlik etti.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarının da yer aldığı ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "MHP Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ile beraberindeki heyete bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum, kendilerini ağırlamaktan onur duyduk. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Milletvekili seçilen Mehmet Celal Fendoğlu bilgi, birikim ve deneyimleriyle kentimize ve ilçemize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Ülkemiz için, kentimiz için ve Yeşilyurt’un gelişimi için kazandıracağımız ne varsa hep birlikte hareket edeceğiz. Malatya ve Yeşilyurt’u kalkındırmak için el birliği ile çalışacağız. Milletvekilimiz ve ekibinin hayırlı ve güzel çalışmalar yapacaklarına inanıyorum, kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’un Malatya’nın en büyük ilçesi olduğunu ve son yıllardaki büyük yatırımlarla geleceğe daha umutla baktığını ifade eden Çınar, "Yeşilyurt, Malatya’nın en büyük, en hızlı gelişen ilçesidir.82 mahallesinde 311 bin 764 hemşerimizin ikamet ettiği güzel ilçemizin bütün alanlarda gelişimi ve ilerlemesi için 7/24 esasıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Yeşilyurt’un tüm bölgelerine eşit seviyede hizmetlerimizi ulaştırmanın onurunu yaşıyoruz. Milletimize hizmet etmek bizim için en büyük şeref ve onurdur” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise Yeşilyurt’un Malatya’nın gözbebeği ve akciğeri konumunda olduğunu söyledi.

Kendilerini samimi ve güzel bir ortamda ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Fendoğlu, "Yeşilyurt Belediye Başkanımızla hem sohbet edip hem de istişarelerde bulunduk. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar dilerim. Malatya’nın bir evladı ve Milletvekili olarak elimizden gelen desteği kendilerine vereceğiz. Malatya’nın sorunlarını konuşmak ve çözüm yollarını bulmak adına Başkanımızla bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Bizim felsefemiz; daha iyi ve daha güzel, yaşam standardı yüksek bir Malatya’yı hep birlikte oluşturmaktır, bunu başarmak için de tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da günün anısına Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’na ‘ elif-vav’ harflerinin bulunduğu tablo hediye etti.