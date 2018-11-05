Malatya İdmanyurdu hazırlık maçında galip

Amatör Küme liginde mücadele edecek Malatya İdmanyurdu ile Malatyaspor sezon öncesinde hazırlık maçı yaptı.

Malatya Idmanyurdu'nun 3-1 kazandığı hazırlık maçında golleri Engin, Rıdvan ve Ferdi attı. Yaklaşık 20 Gündür Yeşiltepe tesislerinde antrenman yapan sarı lacivertlilerde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Efsane Malatya spora karşı alınan galibiyet camiada gelecek adına olumlu karşılandı.

Teknik Sorumlu Akan Aydemir maç sonu yaptığı açıklamada, genel anlamda ekibinden memnun olduğunu belirtirken "Yoğun bir tempo sonrası hazırlık maçları ile lige adım adım yaklaşıyoruz. Verimli bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu gün iki efsanenin hazırlık maçı ile günü geçirdik. Oynanan oyun tempo ve futbolcularda ki beklentilerimin karşılığını yüzde 70 bulduk. Daha önümüzde 20 gün var. Bu günleri en iyi şekilde değerlendirip tempomuzu yüzde 100'lere çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimiz belli, yönetim kurulu ve çok değerli onursal başkanımız elinden geleni fazlası ile yaptı. Artık söz sporcu kardeşlerimde" dedi.

Öte yandan müsabakada İdmanyurdu kalecisi Yavuz'un bir pozisyonda kafasını kale direğine çarpması moralleri bozsa da genç kalecinin önemli bir durumunun olmadığı belirtildi.