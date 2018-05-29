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29 Mayıs 2018 16:10

Malatya İdmanyurdu namağlup şampiyon oldu

Malatya 2.

Malatya İdmanyurdu namağlup şampiyon oldu

29 Mayıs 2018 16:10

Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde play off heyecanı sona erdi. Hekimhan Belediyespor’u 2-0 mağlup eden Malatya İdmanyurdu namağlup şampiyon oldu.


Malatya İdmanyurdu, 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi play off son maçında Hekimhan Belediyespor’u 2-0 yenerek şampiyon oldu. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezon ve play-off grubu maçları tamamlandı. Play-off grubu maçlarının son haftasında Hekimhanspor’u 2-0 mağlup eden Malatya İdmanyurdu namaglup şampiyon oldu. Sezon itibariyle Malatya İdmanyurdu ile birlikte Hekimhanspor, Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükseldi. Malatya İdmanyurdu’na şampiyonluk kupasını Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir takdim etti. Teknik heyet ve sporcular, şampiyonluk kupasını takımın en büyük destekçisi olan onursal başkan Teoman Mutlu’ya hediye etti. Hekimhanspor da ikincilik kupasını aldı.




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