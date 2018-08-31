Malatya İdmanyurdu’na yeni sponsor

Amatör Büyükler Futbol Liginde adından söz ettiren Malatya İdmanyurdu, özel bir okul ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Bu sezon 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluk parolası ile mücadele etmeye hazırlanan Malatya İdmanyurdu, Uğur Okulları ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Esenlik Kernek Şelale Restoranda düzenlenen imza töreni ile imzalanan sözleşme ile yeni sezonda İdmanyurdu artık maçlara yeni sponsorunun adı ile çıkacak.

Törende bir konuşma Malatya İdmanyurdu Kulübü Başkanı Mehmet Gündüz, Malatya İdmanyurdu’nun 1950 yılından bu güne kadar güzel bir maziyi yaşatan bir takım olduğunu belirterek, “Eğitim alanında 50. yılını kutlayan Dünya çapında bir markanın logosunu formamızda taşıyacak olmamız yükümüzü bir kat daha artırdı” dedi.

Her sene bir üst lige sloganı ile yeni sezonda mücadele edeceklerinin altını çizen Gündüz, “Türkiye’de ses getiren bir alt yapı organizasyonu ile de adımızdan söz ettirmeyi ve milli takımlara futbolcu vermeyi de hedeflerimizin en başına koyuyoruz. Eğitim ile sporun kolektif birlikteliğinin yanında sponsorluk mantığının ülke değerlerine vereceği katkılarla da inşallah hep birlikte şahit olacağız biz dünya devi ile büyümeyi ve dünya devi ile çocuklarımıza katkı sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İdmanyurdu’nun yeni sponsoru Bahçeşehir Uğur Okulları Bölge Müdürü Hasan Köse ise Malatya İdmanyurdu’na sporun ve sporcunun yanında olduklarını göstermek adına verdiklerini belirterek “70 yıllık bir spor kulübüne sponsor olduk. Hedefimiz olan 3.Lig’e ilerleyeceğimize inancımız tam. Gençlerin, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Okulları Malatya Kurucu Müdürü Avukat Burçin Han’da “Bahçeşehir Koleji Malatya Kampusu olarak Uğur Koleji’nin Malatya İdmanyurdu’na sponsor olması bizleri mutlu etti. Eğitimle sporun birleşmesini mutluluk ve başarıyla izleyeceğimize inanıyorum" diye konuştu.