Malatya İdmanyurdu’nda hedef bir üst lig

Amatör Liginde mücadele eden Malatya İdmanyurdu’nda hedef ligi şampiyon olarak bitirip bir üst lige çıkmak.

3. Lig hedefiyle birçok yeni oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli takımda ilk hedef BAL Ligi ardından ise 3. Lig. Teknik ekip değişikliğiyle yeni sezona hazırlanan Malatya İdmanyurdu, takımın başına Malatya amatör sporunun tecrübeli ismi Hakan Aydemir ile geçen sezon İnönü Üniversitesispor’u çalıştıran yardımcı hoca Ahmet Menevşeoğlu’nu getirdi. 13 futbolcusuyla tekrar anlaşıp, dış transferde ise 7 futbolcuyu kadrosuna katan Malatya İdmanyurdu şimdiden ligin en büyük şampiyon adayı olarak gösteriliyor.

Malatya İdmanyurdu Kulübü Başkanı Mehmet Gündüz, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek “Bu sezon şampiyon olarak bir üst lige çıkacağıma inanıyoruz” ifadelerine yer verdi. Takımı aldıkları günden bugüne kadar kendilerine katkı sunan ABD’deki Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu’ya teşekkür eden Gündüz, “Kulübün yapılanması, prestijli bir yapının ortaya çıkması, kurumsal bir kimlik kazandırılması noktasında her an uzakta da olsa yanımızda olan, değerli bir spor adamı kimliğiyle önümüzün açılması noktasında desteklerini esirgemeyen Teoman Mutlu’ya da çok teşekkür ederim” diye konuştu.