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29 Temmuz 2018 16:16

Malatya İdmanyurdu’nda transfer

2018-2019 sezonuna şampiyonluk parolası ile giren Malatya İdmanyurdu geçen sezon takım kaptanlığını yapan Engin Bilici, Oguzhan Akar ve Osman Tunç ile yeniden anlaştı.

Malatya İdmanyurdu’nda transfer

29 Temmuz 2018 16:16


Kulüp Başkanı Mehmet Gündüz ve Teknik sorumlu Hakan Aydemirin hazır bulunduğu imza töreninde, futbolcuların başarılı bir sezon geçirme adına söz birliği yaptıkları gözlerden kaçmadı. Kulüp Başkanı Gündüz öncelikle Malatya futboluna değer katma adına çıktıkları bu yolda, sürekli ivme kazanmalarını futbolculara ve kulübe emek verenlere karşı samimi ve dürüst olmalarına bağladıklarını açıkladı. Gündüz, Kulüp Onursal Başkanı Teoman Mutlu ile yaklaşık 1 ay önce İstanbul’da bir toplantı yaptıklarını, amaç ve duruş adına radikal kararlar aldıklarını söyledi. Hedeflerinin öncelikle Malatya ve Malatya insanının sosyal aktivitesine değer katmak olduğunu, bu bağlamda çıktıkları yolda hedeflerinin öz kaynak projelerine dayandırdıklarını söyleyen Gündüz şampiyonluk adına çıkılan yolda mütevazi, kendini bilen ve dürüstlükten taviz vermeyen bir yapı olmak için söz birliği yaptıklarını açıkladı.


Teknik Sorumlu Hakan Aydemir ise, “Güçlü ve sadece futbol oynamayı düşünen bir futbolcu grubunu bir araya getirmek için inanılmaz bir mesai harcıyoruz. geçen sezon fedakarlık yapıp bizlerle olan Engin, Oğuz, ve Osman kardeşlerimize tercihini yine bizlerden yana kullandıkları için teşekkür ediyorum, Yönetim kuruluma ve çok değerli Onursal Başkanım Teoman Mutlu’ya da transferlerdeki verdiği güç ve kuvvetten dolayı minnettar olduğumu belirtmek isterim. İnşallah Başkanımız Teoman Mutlu’yu uzaklarda heyecanlandırıp ona kupayı ve Bal ligini hediye etmeyi istiyoruz” diye konuştu.




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