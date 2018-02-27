Malatya İdmanyurdu’ndan Sıtkı Derme’ye vefa

Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu’nun desteklediği, Mehmet Gündüz’ün kulüp başkanlığını yaptığı Malatya İdmanyurdu, amatör camiasında da oldukça sevilen kulübün emekçisi Sıtkı Derme’ye büyük bir vefa örneği göstererek onursal başkanlık görevi verdi.

Sıtkı Derme’nin onursal başkanlık görevine getirilmesiyle ilgili kulüp tarafından yapılan açıklama, “Malatya İdmanyurdu Kulübü’nün kurulduğu günden bugüne yanında olan, her türlü zorluğunu yaşayan ve ismi kulüple özdeşleşen Sıtkı Derme ağabeyimiz yönetim kurulu kararıyla onursal başkanlığımıza getirilmiştir. Kulüp başkanlığı ve teknik direktörlük yaptığı bu kulübe büyük emekleri dokunan Sıtkı Derme, Malatya ve kulübümüz için bir değerdir. Teoman Mutlu başkanımız ve kulüp başkanımız Mehmet Gündüz’ün almış olduğu kararla bu düşüncemizi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” denildi.

Malatya amatör futbolunun en eski kulüplerinden birisi olma özelliğini taşıyan ve Türkiye Amatör Futbol Şampiyonasında Türkiye dördüncüsü olan İdmanyurdu, bir dönem Malatya’yı 3.ligde de temsil etmişti.