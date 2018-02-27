Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 15:06

Malatya İdmanyurdu’ndan Sıtkı Derme’ye vefa

Malatya İdmanyurdu’nda göreve yeni gelen yönetim, büyük bir vefa örneği göstererek, yıllarca kulübün antrenörlüğünü ve başkanlığını yapan Sıtkı Derme’yi onursal başkanlığa getirdi.

Malatya İdmanyurdu’ndan Sıtkı Derme’ye vefa

27 Şubat 2018 15:06


Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu’nun desteklediği, Mehmet Gündüz’ün kulüp başkanlığını yaptığı Malatya İdmanyurdu, amatör camiasında da oldukça sevilen kulübün emekçisi Sıtkı Derme’ye büyük bir vefa örneği göstererek onursal başkanlık görevi verdi.


Sıtkı Derme’nin onursal başkanlık görevine getirilmesiyle ilgili kulüp tarafından yapılan açıklama, “Malatya İdmanyurdu Kulübü’nün kurulduğu günden bugüne yanında olan, her türlü zorluğunu yaşayan ve ismi kulüple özdeşleşen Sıtkı Derme ağabeyimiz yönetim kurulu kararıyla onursal başkanlığımıza getirilmiştir. Kulüp başkanlığı ve teknik direktörlük yaptığı bu kulübe büyük emekleri dokunan Sıtkı Derme, Malatya ve kulübümüz için bir değerdir. Teoman Mutlu başkanımız ve kulüp başkanımız Mehmet Gündüz’ün almış olduğu kararla bu düşüncemizi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” denildi.


Malatya amatör futbolunun en eski kulüplerinden birisi olma özelliğini taşıyan ve Türkiye Amatör Futbol Şampiyonasında Türkiye dördüncüsü olan İdmanyurdu, bir dönem Malatya’yı 3.ligde de temsil etmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç