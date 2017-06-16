Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden iftar yemeği

Bölge Trafik Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı. İl Müftüsü Ümit Çimen’in okuduğu yemek duasının ardından bir konuşma yapan Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Emniyet Teşkilatımız, kanunlardan aldığı güç ve yüce milletimizden aldığı destekle ülkemizde huzur ve güven ortamını bozabilecek, her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmak için geçmişte olduğu gibi bu günde aynı azim ve kararlılıkla görev yapmaya devam etmektedir. Ülke olarak hassas günlerden geçtiğimiz bu günlerde ülkemizin birliğine beraberliğine, milletimizin birbirleriyle olan sevgi ve kardeşliğine yapılan saldırıları ve milli birliğimize kast eden teröre karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülmektedir." diye konuştu.

Programa Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Silah Sistem Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İbrahim Özbudun, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Baro Başkanı Enver Han, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve basın mensupları katıldı.