Malatya İl Hakem Kurulu geleceğin hakemlerini arıyor

Malatya İl Hakem Kurulu tarafından duyuru yapılarak, ön mülakat sonrası kesin listenin açıklanacağı, kesin listede yer alan hakemlere eğitim verileceği paylaşıldı.

Malatya İl Hakem Kurulu bünyesinde futbol aday hakem kursu açılacak. Kursa katılmak isteyenler, malatyatffhgd.com sayfasından ya da Milli Egemenlik Caddesi Barış İş Hanı'nda bulunan İl Hakem Kurulu'na 15 Kasım'a kadar başvuruda bulunabilecek. Başvuruların derneğin internet sitesinden ya da başvuru dilekçesiyle derneğe başvurularak da yapılabileceği belirtildi.

İl Hakem Kurulu bünyesinde açılacak olan kurs kapsamında öncelikle ön mülakat yapılacak. Kesin listenin açıklanmasının ardından ön mülakatı geçen aday hakemlere eğitim verilecek. Kurs hakkında bilgi almak isteyenlerin İHK Raportörü Erdal Yenice (0536 025 64 00) ve TFFHGD Malatya Şubesi Başkan Vekili Harun Reşit Güngör'ü (0531 305 72 13) arayabilecekleri belirtildi.

Başvuru şartları şöyle:

"En az 16, en fazla 25 yaşında olmak, Erkekler için en az 1,70 m metre, kadınlar için en az 1,60 metre boya sahip olmak, 18 yaşından küçükler için veli muvafakatnamesine sahip olmak."