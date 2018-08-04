Malatya İnönü Üniversites 19 ülkeden 23 öğren misafir ediliyor

4 hafta Malatya’da kalacak olan öğrenciler Malatya’nın tarihini, kültürünü öğreniyor. Malatya türkülerini söylüyorlar, Malatya oyun havalarını oynuyorlar. Onlar, Türkçe Yaz Okulu projesi kapsamında 19 farklı ülkeden Malatya’ya gelen misafir öğrenciler.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu kapsamında Türkiye’ye 850 öğrenci geldi. 850 öğrenciden 23’üne ise Malatya ev sahipliği yaptı.

İnönü Üniversitesi’nde Türkçe Yaz Okulu’nda eğitim gören öğrenciler burada sadece dil öğrenmiyor. Malatya’nın tarihini, kültürünü öğrenip, yemeklerini ve tabi ki kayısısını tadıyorlar.

Öğrencilerin eğitimi, konaklaması ve etkinlikleri ile yakından ilgilenen İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Erdem, geleneksel Türk sanatlarından, coğrafi gezilere kadar birçok etkinliği tanıtmak için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek,” Proje kapsamında Malatya’ya 19 ülkede 23 öğrenci geldi bunlar 4 hafta Türkiye’de kalacaklar 3 hafta üniversitelerde Türkçe eğitim ve Türk kültürünü örenecekler son haftada İstanbul’da misafir edilecekler. Umarım öğrenciler ülkelerine gittiğinde hem Malatya’mızı hem ülkemizin kültürümüzü coğrafyamızı tanıtacak gönül elçilerimi olacak” diye konuştu.

Malatya’yı oldukça beğenen öğrenciler ise Malatyalıların samimi ve misafirperver yönüne de adeta hayran kaldıklarını söylediler.