Malatya İstanbul'da her yönüyle tanıtıldı

Malatya Tanıtım Günleri'nde Malatya'nın türküleri, tarihi, kültürü, yöresel lezzetleri ve turistik değerleri tanıtıldı.

10-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günleri büyük ilgi gördü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrimizin mimari tarihinde önemli bir yere sahip olan ve iki katlı cumbalı ev şeklinde tasarlanan geleneksel ev temalı tanıtım standında görsel materyallerin yanı sıra Malatya yöresine ait kayısı, analıkızlı, kiraz yaprağı sarması, ayran aşı gibi lezzetler ziyaretçilere ikram edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 300 kilogramağırlığındaki kayısı döneri ve gün kurusu kayısılar da vatandaşlara ikram edildi.

Başkan Polat: “Malatya İstanbul'a taşındı”

Memleket hasreti duyan insanların Malatya'nın kokusunu hissettiği, adeta Malatya'nın havasını soluduğu Tanıtım Günleri'nin tamamladıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bu etkinlik kapsamında Malatyamızı İstanbul'da kültürüyle, sanatıyla, eğitimiyle, türküleriyle, yöresel yemekleriyle en iyi şekilde tanıtmaya çalıştık. Malatyalı kardeşlerimizle İstanbul'da buluşmak, onlarla hasbihal etmek, onlara tebessüm etmek, onlara selam vermek bizim için şereftir. Malatya'ya hasret duyan, kokusunu özleyen kardeşlerimizin memleket özlemlerini bir nebze giderebilmek için 5 gün boyunca Malatya'yı İstanbul'a taşıdık. Gerçekleştirdiğimiz Tanıtım Günleri ile memleket hasreti çeken hemşehrilerimiz ve Türkiye'nin diğer illerinden kardeşlerimiz; Yeşilyurt'un güzel mimarisini, Battalgazi'nin Ulu Cami'sini, Arapgir'in Millet Hanı'nı temsili de olsa görme şansı buldular. Arguvan'ın türkülerini dinlediler. Hekimhan'ın cevizini, Doğanşehir'in elmasını tattılar. Darende, Yazıhan, Akçadağ, Kale, Kuluncak, Pütürge, Doğanyol'u temsili olarak ziyaret ettiler.” şeklinde konuştu.

Başkan Polat: “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Birlikte Yürüyeceğiz diyerek çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Başkan Polat; “Malatya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, Malatya hasreti çeken gurbetteki hemşerilerimizle buluştuk. Anadolu'nun 81 vilayetinden kardeşlerimizle bir araya geldik. Malatya'mızı İstanbul'a taşıdık. Türkiye'nin dört bir yanından Yenikapı'da Malatya Tanıtım Günleri'ne katılan hemşehrilerimize, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlar Memnuniyetlerini İlettiler”

İstanbul'da Malatya Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile fotoğraflar çekinerek, memnuniyetlerini ilettiler.

5 gün boyunca dolu dolu geçen Tanıtım Günleri'nde, Büyükşehir standında türküler söylendi. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz büyük ilgi gösterdi.

Malatya'nın buram buram kokan tarihini ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı kartpostallar, çocuklar başta olmak üzere bütün vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.