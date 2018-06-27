Malatya Kent Konseyi’nin çalışmaları anlatıldı

Malatya Rahmi Akıncı İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen konferansa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Okul Müdürü Veysel Güler ve öğretmenler katıldı.

Birçok yerde Kent Konseyi ‘ne yapar ve yapısı nedir?’ gibi sorularla karşılaştıklarını ifade eden Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Kent Konseylerinin daha önce Yerel Gündem 21 adıyla faaliyet gösterdiğini söyledi. Yerelin gündemini oluşturmak, sorunlarını ortaya çıkarmak, yerelde büyüme ile kalkınma ve yaşam refahını artırmayı amaçlayan bir yapı olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Çobanoğlu, Kent Konseylerinin meclisler ve çalışma grupları iki iki büyük çalışma gurubunun olduğunu ifade etti. Kent Konseyi Meclislerimim yüzlerce veya binlerce kişinin üye olmuş olduğu büyük gruplar olduğunu ifade eden Çobanoğlu, “Malatya Kent Konseyinde Kadın, Çocuk, Gençlik ve Engelliler Meclisi yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.

Malatya Kent Konseyinde Malatya’nın profiline yönelik çalışmalar yürüten 20’ye yakın çalışma grubunun olduğunu ifade eden Çobanoğlu, çalışma gruplarının toplumun her kesimine hitap eden hizmetler yürüttüğünü söyledi. Çobanoğlu, ‘Benim Malatya ile ilgili bir fikrim var’ diyen herkesin Malatya Kent Konseyinde yer alması gerektiğini belirtti.

Malatya da kentlilik anlamında çok iyi çalışmalar yapıldığını ifade eden Okul Müdürü Veysel Güler ise “Bu çalışmalarda Kent Konseyi’nin büyük etkisi olduğunun farkındayız. Malatya Kent Konseyi hiçbir ayrım yapmadan halkı bir arada tutan ender kurumlardan bir tanesi. Bu güzel çalışmalardan dolayı Malatya Kent Konseyine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.