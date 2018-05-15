Malatya Kudüs için ayakta

ABD’nin Tel Aviv’deki Amerikan büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinli göstericilere silahlı müdahalede bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 60 kişiyi öldüren 3 bine yakın insanı da yaralayan terör devleti İsrail’e tepkiler dinmiyor. Malatya’da Ortak Değerler Platformu adı altında birleşen yüzlerce Sivil Toplum Kuruluşu ve temsilcileri Soykan Meydanında eylem yaparak İsrail ve Amerika’ya tepki gösterdi. On binlerce vatandaşın da destek verdiği eylemde ABD ve İsrail bayraklarını yakan vatandaşlar terör devleti İsrail’e kin kustu. Sloganlar atarak İsrail ve Amerika’yı lanetleyen Malatyalılar daha sonra Filistin’de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz sonrası bir açıklama yapan Ortak Değerler Platformu Basın Sözcüsü Hüseyin Polat, yaklaşık iki aydır, Filistinlilerin, yıllardır sürgündeki diğer Filistinlilerin dönüşünü sembolize eden, Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında sürdürdükleri ve hiçbir şiddet içermeyen, tamamen barışçıl eylemin kana bulandığını söyledi. Yürüyüşün başladığı günden bu yana, 200’ün üzerinde insanın, terörist devletin askerlerinin kullandığı canlı mermilerle katledildiğini belirten Polat, “Evet, 70 yıldır Filistinli kardeşlerimiz, insanlıktan nasibi olmayan, insanlığın yüz karası bu terör devletinin uyguladığı onca zulümlere karşı mücadele ediyor, direniyor ve her gün kurbanlar veriyorlar. Çağdaş, emperyalist güçler ise, yıllardır işlenen bu zulümleri bir tiyatro izler gibi izlediler. Televizyon ekranlarında kınadıklarını iddia ettikleri insanlık düşmanı, işgalci, terör aygıtını, tavır ve tutumlarıyla cesaretlendirdiler, destek verdiler, hatta teşvik ettiler. Bundan beş ay önce, İslam Dünyasının dağınıklığını fırsat bilen Amerika, Müslümanların başına musallat ettiği kralları, şeyhleri, veliahtları ve darbeci başkanlarından da cesaret alarak ilk kıblemizi, miracın ve İsrânın topraklarını terör merkezinin başkenti olarak ilan ederek, İslam ümmetine açıkça savaş ilan etti. Başa geldiği günden beri bir kovboy gibi hareket eden Trump, İsrail’den daha İsrailci olmaya çalışarak, bu güne kadar, barış adına ortaya konulduğu iddia edilen tüm çaba ve gayretleri bir anda yok ederek, savaşın fitilini ateşledi" dedi.

Polat, Filistinlilerin er ya da geç özgürlüğüne kavuşacağını ifade ederek, “Biz şu andan itibaren, bütün çalışmalarımızı, emperyalistlerin bağrımıza sapladıkları hançeri çıkarıp atmak için yapacağız. Emperyalistler iyi bilsinler ki, işlenen zulüm, kesinlikle yeni Ömerler, Salahaddinler çıkaracaktır. Hepimizin duası, Allah’ın bizi Salahaddin kılması veya aramızdan Salahaddinler çıkarmasıdır. Bizim sineceğimizi, boyun eğeceğimizi, kabuğumuza çekileceğimizi zannedenler, çok yakın bir zamanda ne kadar yanlış düşündüklerini göreceklerdir. Yaşanan bu vahim olaydan dolayı üç günlük yas ilan ederek, duyarlılığını gösteren ülkemizin idarecilerine bu duyarlılıklarını devam ettirmelerini, bunun yanında emperyalistlerin planlarını uygulamaya çalışan, onların sözcülüğünü yapan veya onlardan öğrendiklerini gevelemeye çalışanlara da şöyle sesleniyoruz. ‘Amerika’nın öncülüğünde Siyonist, terör devletiyle yapmış olduğunuz Camd David, Oslo ve benzeri anlaşmaların geçersiz olduğunu ifade edin. Bu terör aygıtıyla yapmış olduğunuz anlaşmalardan çekilin, ülkelerimiz adına onunla kurduğunuz tüm diplomatik ilişkileri kesin. Oradaki elçiliklerimizi kapatın, ümmetin yakasından düşün ve yolumuzdan çekilin. Biliniz ki; şu anda başında bulunduğunuz Müslüman halklar, bu terör devleti ve ona destek verenlerle yaptığınız hiçbir anlaşmayı kabul etmemektedirler. Bu ümmet düşmanlarının amaçlarına hizmet eden, onlarla işbirliği yapan, servetini başkalarına peşkeş çekenleri affetmeyecektir’” diye konuştu.