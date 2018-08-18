Malatya Kurban Bayramına hazır

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için 7/24 teyakkuzda olacak.

Bayramın birinci günü Özel Halk Otobüsleri ile MOTAŞ’ye aittoplu taşıma araçları bayramın birinci günü ücretsiz diğer üç gün ise yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. Şehir Mezarlığında oluşabilecek yoğunluğu aza indirmek içinde tedbir alan Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Şehir Mezarlığı hattına ek seferler koydu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı içinde bazı sokaklarda ise asfaltlama çalışmaları yaptı.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hizmet birimleride bayram süresince mesai yapacak. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar için Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini (444 51 44) arayabilecekler.

MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Çağrı Merkezide yine Kurban Bayramında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikayetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı MASKİ Çağrı Merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm ana caddelerde temizlik ve yıkama yapacak. Ana caddeler üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram Namazı kılınacak dış mekânlarda yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlik yapılacak.

Yine bayram süresince Malatya merkez ile ilçelerde ilaçlama çalışmaları aksatılmadan yapılacak. Zabıta ekipleri tarafından belirlenen alanlar dışında hayvan satışına izin verilmeyecek. Yasak kesim alanlarında kesim yapanlar hakkında Zabıta ekipleri de gerekli yasal işlemleri yapacak. Canlı Hayvan Pazarında 7/24 esasına göre çalışacak olan Zabıta Ekipleri insan sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya izin vermeyecek. Şehir Mezarlığı başta olmak üzere kent merkezinde dilencilere karşıda önlemler alınacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ şirketine bağlı ekmek satış büfeleri de Kurban Bayramı süresince, vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Bayram süresince 17 ekmek büfesi açık kalacak.