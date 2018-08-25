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25 Ağustos 2018 16:29

Malatya kurbanlık satışlarından memnun

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, bu yıl küçük ve büyükbaş hayvanların satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Malatya kurbanlık satışlarından memnun

25 Ağustos 2018 16:29


Akın, genel anlamda baktıkları zaman bu yıl büyükbaş hayvan satışlarındaki oranların daha fazla olduğunu ifade ederek “Bu durum, küçükbaş hayvanlarındaki fiyat yüksekliğine bağlı bir durumdu. Satışlara baktığımız zaman büyükbaş hayvanlarda fazla kalan bir mal olmadı” ifadelerine yer verdi.


Vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken alacakları kurbanlıkların hastalıklımı veya küpeli mi diye dikkat ettiklerini belirten Akın, “Bayramın üçüncü günün de hayvan pazarına gittiğimiz de satıcıların hayvanlarının birçoğunu sattığını gördük. Bazı üreticilerimizin de hayvanlarının üçte biri kalmıştı” şeklinde konuştu.


Bu yıl satılamayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını da söyleyen Akın, “Bakanlık yetiştiriciler için bir uygulama gerçekleştiriyor. Yetiştirici elinde kalan hayvanı götürüp, getirme sıkıntısı yaşamaması için canlı ağırlık olarak Et ve Süt kurumuna verebilir, biz bunları her halükarda alabiliriz’ diye bir açıklaması var. Bu anlamda da Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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