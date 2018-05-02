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02 Mayıs 2018 18:09

Malatya merkezli 11 ildeki FETÖ/PDY operasyonu: 14 tutuklama

Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Malatya merkezli 11 ildeki FETÖ/PDY operasyonu: 14 tutuklama

02 Mayıs 2018 18:09


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz günlerde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmişti. FETÖ/PDY Terör Örgütünün Askeri Mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen aralarında sivil ve askeri personellerin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Malatya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Tutuklananlar arasında Hava ve Kara Kuvvetlerinde görevli astsubaylar, askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şahıs ile askeri mahrem imamı olan 4 kişi bulunuyor.




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