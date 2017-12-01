Malatya Muay Thai takımı Avrupa Şampiyonasında başarı hedefliyor

İkinci günü geride kalan şampiyonaya Malatya’dan 11 sporcu, 1 antrenör Katılıyor. Şampiyon ile ilgili açıklama yapan Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz, Malatya’yı ulusal arenada en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Yavuz, "Malatya’da Muay Thai sporu çok seviliyor ve gençler tarafından çok beğenilerek yapılan bir spor. Biz bu sporun Malatya’da yaklaşık 5 yıldır temelini oluşturduk ve gerek ulusal, gerekse de uluslararası anlamda önem dereceler elde ederek, ciddi başarılara imza attık. Malatya olarak muay thaide bu başarıyı sürmek istiyoruz. İlimizi ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmenin çabası içindeyiz. Malatya şampiyonaya katılacak 1 antrenör ve 11 sporcu ile tarihinde ilk defa bu kadar kalabalık bir takımla Muay Thai Avrupa Kupasına iştirak ediyor. İnşallah bu önemli organizasyondan başarılı bir şekilde döneceğiz” dedi.