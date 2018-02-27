Malatya Müsaid’dan 28 Şubat açıklaması

yılına giren o kara günü bir sivil toplum kuruluşu olarak unutmadık ve unutmayacağız” dedi.

Kalan, 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat’ın etkilerinin hala sürdüğünü söyleyerek, "Bugün 21. yılına giren ve Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat, sosyal, siyasi ve ekonomik hayatı dizayn etmeye çalışan, yıkıcı, zulmedici ve ahlaktan yoksun, kimilerinin post-modern olarak nitelendirdiği, ancak bizce gerçek bir darbe olan 28 Şubat 21 yıldır ettikleri hala sürüyor, siyasi kararlarla verilen mahkumiyetlerden dolayı ülke insanımız hala cezaevlerinde bulunuyor. Seçimle iktidara gelen hükumeti, bazı askeri ve sivil bürokratların, baskı altında tutarak, 28 Şubat kararları diye tarihe geçen kararları aldırdığına şahit olduk. İş dünyasını ilgilendirdiği gibi toplumun her kesimini doğrudan ve dolaylı bir şekilde zarar gördüğüne şahit olduk. MÜSİAD camiası olarak sivil iradenin tamamen karşı cephesini temsil eden 28 Şubat’ların artık yaşanmaması ve gerçek demokrasinin bir kültür olarak yaygınlaşması temennisiyle, İş dünyası olarak, ülkemizin zor süreçte geçtiği şu günlerde, 21. yılına giren o kara günü bir sivil toplum kuruluşu olarak unutmadık ve unutmayacağız. Ne acıdır ki o gün karar veren FETÖ’cü hakimlerle o günün mağdurları aynı ceza evlerinde tutuklu bulunuyorlar. Bu mahkumlar FETÖ’cü polisler tarafından sorgulandı ve işkenceye tabi tutuldu, FETÖ’cü savcılar tarafından haklarında asılsız iddianameler hazırlandı, ve yine FETÖ’cü hakimler tarafından mahkum edildiler. Bugün ise haklarında kakar verilenler ile karar verenler beraber aynı ceza evlerinde bulunuyorlar” diye konuştu.

(BT-SD-Y)

.