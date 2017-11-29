Malatya mutfağı Antalya’da görücüye çıktı

Akdeniz Festivali’ne Malatya da katılıyor.

25 Kasım’da başlayıp 3 Aralık’a kadar Antalya Dokuma Park’ta sürecek olan Anadolu Renkleri 1. Akdeniz Festivali’nde Malatya mutfağı da görücüye çıktı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Türkiye’nin farklı illerinin yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapılıyor. Dokuz gün sürecek olan festivalde, Arapgir’in zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin de tanıtımı yapıldı.

Arapgir’in lezzetlerinin büyük bir beğeni ile karşılandığı festival kapsamında açılan stantları gezen vatandaşlar, festival ile Türkiye’nin farklı lezzetlerini tattıklarını, stantlarda daha önce görmedikleri ürünlerin de yer aldığını kaydetti.