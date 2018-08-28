Malatya oyuncuların yer aldığı film vizyona giriyor

Filmde rol alan Malatyalı oyuncu Ömer Konakçı, tüm Malatyalıların filmi izlemeye davet etti.

Malatyalı oyuncunun da rol aldığı Zifir-i Azap adlı sinema filmi 7 Eylül’de vizyona giriyor. Çekimleri Sinop Boyabat’ta yapılan film, Türkiye ile birlikte yurt dışında da vizyona girecek. Özlem Bölükbaşı’nın yazdığı, Haydar Işık’ın yönettiği Zifir-i Azap filmi, Hakan ve arkadaşlarının bir define peşinde kendilerini öngöremedikleri olaylar içerisinde bulmalarını konu ediniyor. Malatyalı oyuncu Konakçı, Zifir bin yılı aşkın tılsımlı bir gömü ve aklın sınırlarını zorlayacak bir yolculuk serüvenini konu aldığını belirterek, filmde ise kendisi ile birlikte Ayberk Yılmaz, Ümit Acar, Burhan Çelik, Mehmet Aydoğmuş, Gülfer Sarıgül, Özge Pirçek, Ömer Baran ve İrem Alhan’ın da rol aldığını kaydetti. Konakçı, “Her daim Malatya’ya olan hassasiyetini özlemini ve sevgisini dile getiren ve bizlere hep el uzatan hemşehrimiz Haydar Işık’a ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bence bu film Malatya’da rekor kırmalı ve her Malatyalı bu filmi izlemeli" diye konuştu.