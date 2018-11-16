Malatya Park 9. yaşını kutladı

Malatya'nın ilk ve tek alışveriş merkezi Malatya Park AVM'nin 9. yılı pasta kesilerek kutlandı.

Malatya Uluslararası Film Festivaline sponsor olan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket törenin ardından yapılan pasta kesimi ile Malatya Park'ın 9. yılı kutlandı.

Bir otelde düzenlenen kutlama programında pastayı, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya eski valilerinden Ulvi Saran ve Girişim Gurubu yönetim kurulu üyeleri katıldı.